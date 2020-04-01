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01 Nisan 2020, Çarşamba
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'de ilk toplantıdan sonuç çıkmadı

İngiltere'de ilk toplantıdan sonuç çıkmadı

'de futbolcu ücretlerinde indirime gidilmesi ve sezonun nasıl devam edeceğine yönelik senaryoların tartışıldığı görüşmelerin ilk gününde karar çıkmadı. Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre görüşmelerin boyunca devam edeceği ifade edildi.

'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, Futbol Ligi (EFL), Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve Lig Menajerleri Birliği (LMA) ile dörtlü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda önceliğin insan sağlığı olduğu belirtilerek, futbol karşılaşmalarına "güvenli ve şartlar uygun olduğunda" devam edileceği vurgulandı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmelerin takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Futbolcu maaşları ve 2019-2020 sezonunun devamı gibi konularda bugün herhangi bir karar alınmadı. Görüşmelerimiz önümüzdeki boyunca devam edecek." ifadelerine yer verildi.

  1. 01.04.2020
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