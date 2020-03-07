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07 Mart 2020, Cumartesi
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Burnley 1-1 Tottenham | MAÇ SONUCU

Burnley 1-1 Tottenham | MAÇ SONUCU

'nde şampiyonluk yarışına erken havlu atan Tottenham, 29. haftada konuk olduğu Burnley ile 1-1 berabere kaldı. ekibinin galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, ev sahibi Burnley ise yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkardı.

'nin 29. haftasında Burnley ile Tottenham, Turf Moor Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan çıkmazken, taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi Burnley 13. dakikada Chris Wood'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Mourinho'nun ekibi, 50'de Dele Alli'nin penaltısıyla skoru eşitlerken, kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

3 maçtır kazanamayan Tottenham puanını 41'e yükseltip maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

10. sıradaki Burnley ise yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkarırken, puanını 39 yaptı.

  1. 07.03.2020
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