Burnley 1-1 Tottenham | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışına erken havlu atan Tottenham, 29. haftada konuk olduğu Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Londra ekibinin galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, ev sahibi Burnley ise yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Burnley ile Tottenham, Turf Moor Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan çıkmazken, taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ev sahibi Burnley 13. dakikada Chris Wood'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Mourinho'nun ekibi, 50'de Dele Alli'nin penaltısıyla skoru eşitlerken, kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
3 maçtır kazanamayan Tottenham puanını 41'e yükseltip maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.
10. sıradaki Burnley ise yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkarırken, puanını 39 yaptı.
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