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04 Şubat 2020, Salı
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Mou çılgına döndü

Mou çılgına döndü

menajeri , yine gündem oldu. Portekizli hocanın, hakeme itiraz için depara kalktığı anlar herkesi güldürdü.

Dünya futbolunun en renkli isimlerinden olan , maçındaki hareketiyle yine olay oldu. 'ı çalıştıran Portekizli menajer, 2-0 kazandıkları maçın 40. dakikasında ilginç bir itiraz yaptı. City'de İlkay'ın kaçırdığı penaltıya sevinen Mourinho, bir anda yardımcısının uyarısıyla 4. hakeme koştu. Penaltının devamında Sterling'in yerde kalmasıyla City, bir penaltı daha beklerken; Mou kırmızı kart itirazında bulundu. Yardımcısının Sterling'in sarı kartı olduğunu hatırlatmasıyla depara kalkan Mourinho, komik anların yaşanmasına sebep oldu. Sosyal medyada gündem olan Portekizli çalıştırıcı, "Pozisyon çok net bir kırmızı karttı ve 75 dakika boyunca 10 kişiye karşı oynasaydık çok farklı olurdu. VAR'ın kart kararı vermemesi şanssızlık" dedi.

  1. 4.2.2020
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