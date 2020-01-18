Cenk Tosun attı! Palace puanı kaptı

Crystal Palace formasıyla ilk defa ilk 11'de forma giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun, 39. dakikada korner sonrasında kendisine gelen topu güzel bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk, 81. dakikada kenara alındı ve hemen sonrasında, 82. dakikada Gabriel Jesus'un asistinde Agüero önce eşitliği sağladı, 87. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla da takımını öne geçirdi. Arjantinli yıldız böylece Premier Lig'de 251 gole ulaşmış oldu. Tam ça bu skorla sona erecek derken, 90. dakikada Fernandinho kendi kalesine attı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Crystal Palace, 30 puanla 10. sırada kaldı. Manchester City ise 3 maç sonra puan kaybetti ve 2 maçı eksik Liverpol'un 13 puan gerisinde, 48 puanda kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacakken, Crystal Palace ise evinde Southampton'ı konuk edecek.ngiltere Premier Lig'in 23'üncü haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace'yi ağırladı. Deplasman ekibi, 39'uncu dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester City, 82 ve 87'nci dakikalarda Agüero'dan bulduğu gollerle skoru 2-1 öne geçerken; Crystal Palace, 90'ıncı dakikada Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace, üst üste 4'üncü beraberliğini alırken, puanını 30'a çıkarttı. Manchester City ise 3 maç aranın ardından puan kaybederken, puanını 48'e yükseltti.