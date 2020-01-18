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18 Ocak 2020, Cumartesi
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attı! Palace puanı kaptı

Cenk Tosun attı! Palace puanı kaptı

İngiltere 'in 23. haftasında , Etihad Stadyumu'nda 'ı konuk etti. Guardiola'nın öğrencileri, milli yıldızımız 'un attığı golle 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Agüero'nun attığı 2 golle müsabakada 2-1 öne geçti. Mücadelenin son anlarında Fernandinho büyük bir talihsizlik yaşadı. Brezilyalı yıldızın 90. dakikada kendi kalesine attığı gol mücadeleyi 2-2'lik eşitliğe taşıdı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve seyir zevki oldukça yüksek geçen maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla puanını 48 yapan Manchester ekibinin şampiyonluk şansı erimeye devam etti. Deplasman ekibi Crystal Palace'ın puanı 30 oldu.

formasıyla ilk defa ilk 11'de forma giyen milli oyuncumuz , 39. dakikada korner sonrasında kendisine gelen topu güzel bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk, 81. dakikada kenara alındı ve hemen sonrasında, 82. dakikada Gabriel Jesus'un asistinde Agüero önce eşitliği sağladı, 87. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla da takımını öne geçirdi. Arjantinli yıldız böylece 'de 251 gole ulaşmış oldu. Tam ça bu skorla sona erecek derken, 90. dakikada Fernandinho kendi kalesine attı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Crystal Palace, 30 puanla 10. sırada kaldı. ise 3 maç sonra puan kaybetti ve 2 maçı eksik Liverpol'un 13 puan gerisinde, 48 puanda kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacakken, Crystal Palace ise evinde Southampton'ı konuk edecek.ngiltere Premier Lig'in 23'üncü haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace'yi ağırladı. Deplasman ekibi, 39'uncu dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester City, 82 ve 87'nci dakikalarda Agüero'dan bulduğu gollerle skoru 2-1 öne geçerken; Crystal Palace, 90'ıncı dakikada Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace, üst üste 4'üncü beraberliğini alırken, puanını 30'a çıkarttı. Manchester City ise 3 maç aranın ardından puan kaybederken, puanını 48'e yükseltti.

  1. 18.01.2020
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