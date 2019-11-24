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24 Kasım 2019, Pazar
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ManU'nun geri dönüşü yarım kaldı

ManU'nun geri dönüşü yarım kaldı

İngiltere 'in 13. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen 'ın tarihi geri dönüşü 90+1'de gelen golle yarım kaldı.

'in 13. haftasında , Bramall Lane'de 'a konuk oldu.Saat 19.30'da oynanan ve S Sport'tan naklen yayınlanan karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar, 2-0 geriye düştüğü maçta üst üste bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Ancak, 90+1. dakikada yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.Bu sonucun ardından, ligin 8. sırasındaki Sheffielr United 17 puana, 10. sıradaki Manchester United ise 16 puana yükseldi.

  1. 24.11.2019
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