ManU'nun geri dönüşü yarım kaldı
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Sheffield United ile deplasmanda karşı karşıya gelen Manchester United'ın tarihi geri dönüşü 90+1'de gelen golle yarım kaldı.
Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, Bramall Lane'de Sheffield United'a konuk oldu.Saat 19.30'da oynanan ve S Sport'tan naklen yayınlanan karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar, 2-0 geriye düştüğü maçta üst üste bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Ancak, 90+1. dakikada yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.Bu sonucun ardından, ligin 8. sırasındaki Sheffielr United 17 puana, 10. sıradaki Manchester United ise 16 puana yükseldi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
ManU'nun geri dönüşü yarım kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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