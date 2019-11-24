ManU'nun geri dönüşü yarım kaldı

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, Bramall Lane'de Sheffield United'a konuk oldu.Saat 19.30'da oynanan ve S Sport'tan naklen yayınlanan karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar, 2-0 geriye düştüğü maçta üst üste bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Ancak, 90+1. dakikada yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.Bu sonucun ardından, ligin 8. sırasındaki Sheffielr United 17 puana, 10. sıradaki Manchester United ise 16 puana yükseldi.