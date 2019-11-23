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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Mourinho'nun ilk maçında Tottenham 3 puanı 3 golle aldı

Mourinho'nun ilk maçında Tottenham 3 puanı 3 golle aldı

'de hafta içinde Jose Mouriho'nun teknik direktör olarak göreve başladığı Tottenham, deplasmanda 'ı 3-2 mağlup etti.

derbisinde 'ı 3-2 mağlup eden Tottenham, ligde 12 maç sonra deplasmanda galip geldi.

Ligin 13. hafta açılış maçında Tottenham, West Ham United'ın konuğu oldu.

Kuzey Londra derbisinde konuk ekip, Heung-Min Son'un 36, Lucas Moura'nın 43 ve 'nin 49. dakikada attığı gollerle 3-0 öne geçti.

West Ham United, 73. dakikada Michail Antonio ve 90 .dakikada Angelo Ogbonna ile goller bulsa da sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

ilk maçında galibiyete ulaşırken, Tottenham ligde 12 hafta sonra deplasmanda kazandı.

  1. 23.11.2019
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