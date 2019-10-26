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26 Ekim 2019, Cumartesi
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'yı 3 golle geçti

Manchester City Aston Villa'yı 3 golle geçti

'de , konuk ettiği 'yı 3-0 yendi. Karşılaşmada ev sahibi takım adına golleri Sterling, De Bruyne ve İlkay kaydetti.

'in 10. haftasında , konuk ettiği 'yı 3-0 mağlup etti. Ligin 10. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Manchester City, 46. dakikada , 65. dakikada Kevin De Bruyne ve 70. dakikada 'ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Manchester City'de Fernandinho, 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Puanını 22'ye çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Aston Villa ise 11 puanda kaldı.

  1. 26.10.2019
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