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21 Eylül 2019, Cumartesi
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ve arasında 'hack' krizi

Liverpool ve Manchester City arasında 'hack' krizi

'in iki ezeli rakibi ile arasındaki 'hack' krizi ortaya çıktı. İngiliz basının ortaya çıkardığı habere göre Liverpool, City'nin genç yetenek keşfi listesine korsan olarak erişim sağlamış. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere'nin iki köklü kulübü arasında geçmişte 'hack' krizi yaşandığı ortaya çıktı. Times'ta yer alan habere göre 2013 yılında , scout'larının veri tabanında tuttuğu yetenekli ve genç futbolcuların listesine korsan yollarla yüzden fazla kez erişim sağlamış.

Haberin detayında Manchester City'nin uzman incelemesi sonrası bu durumun farkına vardığı ve Liverpool'un da kulübe casusluk anlaşması kapsamında 1 milyon sterlin ödediği ifade edildi. Ayrıca City'nin 2013 yılında kadrosuna kattığı Fernandinho'da sürecin, bu olayın ardından Liverpool'un da oyuncuya talip olmasıyla hızlandırıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon ligdeki şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan iki kulübün de geçmişte yaşanan bu olayla ilgili konuşmayı reddettiği bildirildi.

  1. 21.09.2019
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