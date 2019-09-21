Liverpool ve Manchester City arasında 'hack' krizi
İngiltere Premier Lig'in iki ezeli rakibi Liverpool ile Manchester City arasındaki 'hack' krizi ortaya çıktı. İngiliz basının ortaya çıkardığı habere göre Liverpool, City'nin genç yetenek keşfi listesine korsan olarak erişim sağlamış. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere'nin iki köklü kulübü arasında geçmişte 'hack' krizi yaşandığı ortaya çıktı. Times'ta yer alan habere göre 2013 yılında Liverpool, Manchester City scout'larının veri tabanında tuttuğu yetenekli ve genç futbolcuların listesine korsan yollarla yüzden fazla kez erişim sağlamış.
Haberin detayında Manchester City'nin uzman incelemesi sonrası bu durumun farkına vardığı ve Liverpool'un da kulübe casusluk anlaşması kapsamında 1 milyon sterlin ödediği ifade edildi. Ayrıca City'nin 2013 yılında kadrosuna kattığı Fernandinho'da sürecin, bu olayın ardından Liverpool'un da oyuncuya talip olmasıyla hızlandırıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon ligdeki şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan iki kulübün de geçmişte yaşanan bu olayla ilgili konuşmayı reddettiği bildirildi.
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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