Brendan Rodgers'tan Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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'tan 'ye övgü dolu sözler

Brendan Rodgers'tan Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler

İngiltere 'de ilk hafta mücadelesinde , kendi sahasında Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda Leicester City menajeri , milli futbolcu için övgü dolu sözler söyledi.

'in evinde ağırladığı Wolverhampton mücadelesinde 90 dakika forma giyen , büyük beğeni topladı. Maç sonunda milli oyuncu hakkında önemli açıklamalarda bulunan , "Harry Maguire'ın yerini dolduran bir oyuncu için işler asla kolay olmayacak ama Çağlar bu durumla çok iyi başa çıktı ve mükemmel bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL TALİHSİZDİ"
Geçen yıl milli oyuncunun fazla süre alamamasına değinen 46 yaşındaki menajer, "Bu durumla başa çıkabildi. Geçtiğimiz yıl talihsizdi. farklı bir yapı ve adapte olmaya çalışıyordu. Talihsizdi çünkü geçtiğimiz yıl takım haftada bir maç oynuyordu ve takımın bir dengesi vardı" açıklamasında bulundu.

"ÖĞRENMEYE AÇIK BİR OYUNCU"
Çağlar Söyüncü'nün kendini geliştirmek için çalıştığını ifade eden Brendan Rodgers, "Geçtiğimiz yıl kupa maçlarında oynadığını biliyordum. İşler onun için yolunda gitmemiş olabilir ama onun gerçekten öğrenmeye açık bir oyuncu olduğunu görüyorum. İlk geldiğinde çok iyi İngilizce konuşamıyordu. Uyum çok önemli" şeklinde konuştu.

  1. 11.08.2019
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