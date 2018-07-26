Fulham, Schürrle'yi kiraladı
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    , Schürrle'yi kiraladı

    Fulham, Schürrle'yi kiraladı

    takımlarından , temsilcisi 'da forma giyen 'yi iki sezonluğuna kiraladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Alman oyuncunun iki sezonluğuna kiralanması konusunda ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    'nda da forma giyen , 'da bu sezon 14 numaralı formayı giyecek.

    Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzaklaşan Schürrle, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla ligde 18 maçta 1 gol atabilmişti.

    Fulham, bu sezon Schürrle'nin yanı sıra 'ın İspanyol file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez ile Nice'den Jean Michael Seri ve Maxime Le Marchand'ı kadrosuna kattı.

    1. 26.7.2018 10:02
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