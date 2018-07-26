Manchester United'da Yerry Mina sesleri
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da sesleri

    Manchester United'da Yerry Mina sesleri

    , 'nda da başarılı performans sergileyen 'nın Kolombiyalı defansı 'yı transferi etmek istiyor. Mina ile ve 'de ilgileniyordu.

    'da düzenlenen 'nda forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Bercelona'nın defans oyuncusu 'nın yeni adresi . ekiplerinden 'ın Mina'yı kadrosuna katma istiyor. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Manchester'ın 23 yaşındaki futbolcuyu etmek için harekete geçti. İspanyol ekibi, Mina'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında 'nın Palmeiras ekibinden 12 milyon Euro'ya transfer etmişti.
    Kolombiyalı futbolcu Barca ile 7 resmi müsabakaya çıktı ve 1 asist yaptı. Dünya Kupası'nda 3 karşılaşmada forma giyen Mina, rakip fileleri 3 kez sarstı.
    Başarılı defans oyuncusu ile 'de ve ilgileniyordu.
    1. 26.7.2018 12:44
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