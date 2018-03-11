De Gea'dan ikizine jest
Manchester United file bekçisi David De Gea, sosyal medyadan kendi gibi giyinip fotoğraf çektiren minik taraftara krampon sözü verdi.
Kendi gibi giyinen küçük taraftar hakkında David De Gea: "Harika görünüyorsun ama bir şey eksik. Adresini ver bir çift ayakkabı yollayayım."
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:47
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Ümit Özat Şenol Güneş'i suçladı
Toplam 8
Yorum
Yazık Yılların Gençlerbirliği küme düşme mücadelesi veriyor, hocası hala fenerbahçe adına algı yaratma peşinde.
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Şampiyonluk üçgeni!
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Taraftarın Şampiyonluk ve 4.yıldız beklediği bir döneme girilmişken,kendi sahasında Akhisarı dağıtmasını beklenen FB, kendi dağılıyor, Zor
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 6
Yorum
En büyük FENER Rakiplerinle kıyaslandığında 20 senelik başkanlık döneminde başarısızsın, FB futbol takımını egolarınla yönetip oyuncağın haline çevirdin
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