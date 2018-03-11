De Gea'dan ikizine jest – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    De 'dan ikizine jest

    De Gea'dan ikizine jest

    file bekçisi David De , sosyal medyadan kendi gibi giyinip fotoğraf çektiren minik taraftara krampon sözü verdi.

    Kendi gibi giyinen küçük taraftar hakkında David De : "Harika görünüyorsun ama bir şey eksik. Adresini ver bir çift ayakkabı yollayayım."


    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:47
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