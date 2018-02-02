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    02 Şubat 2018, Cuma
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    , tarihine geçti!

    <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>, <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a> tarihine geçti!

    ekiplerinden , Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu 'in sözleşmesini uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Mesut'un bu yaz bitecek kontratı uzatıldı. Mesut da Twitter hesabından, 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

    İngiliz basını, vergi öncesi haftalık 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 850 bin lira) maaş alacağını öne sürdüğü Mesut'un, tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacağını paylaştı.

    ekibinin, 2013 yazında 47 milyon avro karşılığında 'den renklerine bağladığı Mesut, formasıyla çıktığı 182 maçta 36 gol ve 61 asist üretti.

    Almanya formasını 88 kez giyen Mesut, bu sezon 'de 20 karşılaşmada oynadı ve 4 gol, 7 asiste imza attı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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