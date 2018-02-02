Mahrez'e ceza kapıda
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, antrenmana çıkmayan Riyad Mahrez'e para cezası vermeye hazırlanıyor.
İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester City'nin Mahrez için yaptığı 60 milyon sterlinlik teklifi reddeden Leicester City'nin üç gündür antrenmanlara çıkmayan Cezayirli futbolcuya 200 bin sterlin ceza vereceği iddia edildi.
Para cezasının Mahrez'in iki haftalık ücretine tekabül ettiği belirtilen haberde, teknik direktör Claude Puel'in 26 yaşındaki futbolcuyu ligde yarınki Swansea City maçının kadrosuna almayacağı kaydedildi.
Leicester City, iki sezon önceki lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Mahrez için Manchester temsilcisinden 80 milyon sterlin istemişti.
Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından 2016'da yılın futbolcusu seçilen Mahrez, bu sezon lig ve kupada toplam 27 maça çıktı ve 9 gol attı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:36
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Cenk’e kapılar hep açık!
Toplam 7
Yorum
KEMAL AŞÇIOĞLU EĞER SİZ CENK İ GERİ ALIRSANIZ ANLARIMKİ BU İŞTE HÜLLEE VAR BUNDAN ÖTESİ YOK SADECE PARA AKLAMA
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Eray İşcan isyanı
Toplam 11
Yorum
cimbomlu haftaya bizm halı saha maçında kalecye ihtiyacm var ama erayı bizm halı saha takımına ble almam muslera kahrlmuştr nasıl bi yedeğim var diye
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Ozan'a af krizi!
Toplam 7
Yorum
f ....kararın arkasındayım" dediği belirtiliyor.kim belirtti?
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