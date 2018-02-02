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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Mahrez'e ceza kapıda

    Mahrez'e ceza kapıda

    ekiplerinden , antrenmana çıkmayan 'e para cezası vermeye hazırlanıyor.

    İngiliz basınında yer alan haberde, 'nin Mahrez için yaptığı 60 milyon sterlinlik teklifi reddeden 'nin üç gündür antrenmanlara çıkmayan Cezayirli futbolcuya 200 bin sterlin ceza vereceği iddia edildi.

    Para cezasının Mahrez'in iki haftalık ücretine tekabül ettiği belirtilen haberde, teknik direktör Claude Puel'in 26 yaşındaki futbolcuyu ligde yarınki Swansea City maçının kadrosuna almayacağı kaydedildi.

    , iki sezon önceki lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Mahrez için Manchester temsilcisinden 80 milyon sterlin istemişti.

    Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından 2016'da yılın futbolcusu seçilen Mahrez, bu sezon lig ve kupada toplam 27 maça çıktı ve 9 gol attı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:36
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