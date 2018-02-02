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    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da ırkçılık krizi

    West Ham United'da ırkçılık krizi

    ekiplerinden , hakkındaki ırkçılık iddiaları nedeniyle yöneticisi Tony Henry'nin görevine son verdi

    ekibinden yapılan açıklamada, basında yer alan ırkçılık iddialarının ardından hakkında soruşturma açılan Henry'nin kulüple ilişiğinin kesildiği belirtildi.

    Açıklamada, Henry'nin siyahi futbolcular hakkındaki yorumlarının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, ", bu tür ırkçı söylemler karşısında asla taviz vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

    İngiliz basınında yer alan haberde, Henry'nin ara transfer döneminde menajerlere Afrikalı futbolcu almak istemediklerini, kadroya giremedikleri zaman Afrikalı oyuncuların takımda huzursuzluk çıkardıklarını söylediği ileri sürülmüştü.

    Kadrosunda altı Afrika kökenli futbolcu bulunan başkent temsilcisi, ocak ayında Senegalli Diafra Sakho'yu Rennes'e, Ganalı Andre Ayew'i de Swansea City'e göndermişti.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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