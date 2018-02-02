West Ham United'da ırkçılık krizi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, hakkındaki ırkçılık iddiaları nedeniyle yöneticisi Tony Henry'nin görevine son verdi
Londra ekibinden yapılan açıklamada, basında yer alan ırkçılık iddialarının ardından hakkında soruşturma açılan Henry'nin kulüple ilişiğinin kesildiği belirtildi.
Açıklamada, Henry'nin siyahi futbolcular hakkındaki yorumlarının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "West Ham United, bu tür ırkçı söylemler karşısında asla taviz vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz basınında yer alan haberde, Henry'nin ara transfer döneminde menajerlere Afrikalı futbolcu almak istemediklerini, kadroya giremedikleri zaman Afrikalı oyuncuların takımda huzursuzluk çıkardıklarını söylediği ileri sürülmüştü.
Kadrosunda altı Afrika kökenli futbolcu bulunan başkent temsilcisi, ocak ayında Senegalli Diafra Sakho'yu Rennes'e, Ganalı Andre Ayew'i de Swansea City'e göndermişti.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:33
-
Birlik oldular Orman dediler
Toplam 2
Yorum
Azize Yanlız bir Cıvık Yumurta kaçtı soyları bozuk
-
Rakip Bursa hedef 3’te 3
Toplam 1
Yorum
Şenol Efendi Nasıl olacak bu 3 de 3 Negredo ve Lens lemi hadi canım sende
-
Bursa'da Beşiktaş'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
TFF Federasyon varsa bu ülkede maçı bir başka sahaya taşır veya BJK yi hükmen galip ilan eder Devre arası neden yapılmadı hesabı kim verecek
West Ham United'da ırkçılık krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.