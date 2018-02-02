CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    yıldızı İngiltere oldu

    <a href="/index/transferin?id=0f2f8ff0-19d3-4e71-814e-aa14f277bf42" class="" rel="tag">Transferin</a> yıldızı İngiltere oldu
    Ara transfer döneminde Avrupa'nın önemli liglerinde birçok isim yüksek bonservis bedelleriyle kulüp değiştirdi. ekipleri 468 milyon euro harcama yaparak bu döneme damgasını vurdu. Van Dijk'a 78,8 milyon euro ödeyen , 65 milyon euro'ya Laporte'yi alan ve Aubameyang'ı 64 milyon euro'ya kadrosuna katan dikkatleri çekti.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    yıldızı İngiltere oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN