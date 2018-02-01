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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Alexis'li United, Tottenham'a teslim

    Alexis'li United, Tottenham'a teslim

    İngiltere 'in 25. haftası, 7 karşılaşmayla tamamlandı. Tottenham, 11. saniyede öne geçtiği maçta 'ı 2-0 mağlup etti - Son şampiyon Chelsea, evinde Bournemouth'a 3-0 yenildi

    Haftanın dikkati çeken maçında Tottenham, Wembley Stadı'nda 'ı ağırladı. Eriksen'in 11. saniyedeki golüyle öne geçen Tottenham, Jones'un 28. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Lider , konuk ettiği 'i Fernandinho'nun 19, De Bruyne'ün 68 ve Agüero'nun 89. dakikadaki golleriyle 3-0 mağlup etti.

    - Chelsea seyircisi önünde kaybetti

    Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bournemouth, son şampiyon Chelsea'yi deplasmanda 3-0 yendi. Bournemouth'un golleri, 51. dakikada Wilson, 64. dakikada Stanislas ve 67. dakikada Ake'den geldi.

    Bu sezon sahasında 3. yenilgisini alan Chelsea, zirveden bir adım daha uzaklaştı.

    Everton ise Cenk Tosun'un yedekler arasında olduğu mücadelede, ağırladığı Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

    'in 25. haftası sonunda puanını 68'e yükselten , 2. sıradaki ile arasındaki farkı 15 puana çıkardı. Bu iki takımı, 50'şer puanla Chelsea ve Liverpool, 48 puanla Tottenham izledi.

    - Sonuçlar

    Chelsea-Bournemouth: 0-3

    Everton-Leicester City: 2-1

    Newcastle United-Burnley: 1-1

    Southampton-Brighton: 1-1

    Manchester City-: 3-0

    Stoke City-Watford: 0-0

    Tottenham-Manchester United: 2-0

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:42
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