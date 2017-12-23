Tottenham'ı Kane sırtladı
Premier Lig maçında Tottenham, Kane'in attığı gollerle Burnley'i 3-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta mücadelesinde Tottenham Hotspur, deplasmanda Burnley'i 3-0 mağlup etti.
Turf Moor Stadı'nda oynanan maçta Harry Kane'in 7. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan başkent temsilcisi, İngiliz yıldızın 69 ve 79. dakikalardaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
24 yaşındaki Kane, 1995 yılında Premier Lig'de 36 gol atan Alan Shearer'ın rekorunu da yakaladı. 2017 yılında tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Kane, 53 kez rakip fileleri havalandırdı.
Tottenham Hotspur bu galibiyetin ardından puanını 34'e çıkarırken, Burnley 32 puanda kaldı.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:47
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
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Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
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