Fırsat tepti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, ligin 30'uncu haftasında deplasmanda Fethiyespor'u 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında 16. dakikada Soner Aydoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ev sahibi ekip beraberliği 80. dakikada Yusuf Türk'ün attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı.

EYÜP AKCAN ATILDI

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Bursaporlu Eyüp Akcan kırmızı kart gördü. Müsabaka karşılıklı atılan birer golle maç 1-1 berabere sona erdi. Öte yandan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik maçı protokol tribününden birlikte takip etti.