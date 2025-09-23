Somaspor galibiyeti unuttu

Manisa FK'nın profesyonel liglerde mücadele veren 2 takımından biri olan Somaspor, ligde 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak kötü bir başlangıç yapan Somaspor taraftarlarını üzdü. Somaspor 1 beraberlik, 3 yenilgi ile topladığı 1 puanla 15. sırada yer alıyor.
