Menemen’de Kısa temkinli

Sezon başında uzun süre belirsizlik yaşayıp as futbolcularını kaybettikten sonra Bilal Kısa'yı göreve getirerek son dönemde transfere yönelen Menemen, lige iyi başladı. Kısa, "Adanaspor ve Isparta 32'yi mağlup etmek bize büyük moral oldu. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki çok eksiğimiz var. Bunları çalışarak kapatacağız" dedi.