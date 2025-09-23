Galibiyeti unuttu

Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, 5 haftanın geride kaldığı ligde galibiyet yüzü göremedi. Çıktığı 5 müsabakada 3 yenilgi, 2 beraberlik alan İzmir ekibi, 2 puanla 18'inci sırada yer buldu. Elazığspor randevusu öncesi oynadığı 3 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Altınordu'da Keni Var Uzun, takımın gol orucunu bozdu.
