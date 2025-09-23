Aliağa, dışarıda kaybediyor

Aliağa FK, 2. Lig Kırmızı Grup'ta şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyete imza attı. İzmir ekibi, iç sahadaki maçları kazanırken, dış sahada ise henüz galibiyet alamadı. İzmir temsilcisi Aliağa, 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Manisa ekibi Somaspor'la karşı karşıya gelecek.
