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Altay siftah yaptı

Sezonun ilk maçından beraberlik ile ayrılan Altay, deplasmanda Sincan Bld. Ankaraspor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Altay siftah yaptı

Lige 1 puanla başlayan Altay, Ankara'da Sincan deplasmanında galibiyetle İzmir'e döndü. Geçtiğimiz hafta Erzincan deplasmanında golsüz beraberlikle ayrılan İzmir'in köklü ekibi, TFF 2. Lig Beyaz Grup ikinci hafta maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor'a Sinan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda konuk oldu. Siyah beyazlılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak ligdeki ilk 3 puanını elde etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken Altay'a galibiyeti getiren golü 84. dakikasında Murat Uluç kaydetti. İzmir ekibi önümüzdeki hafta evinde Kastamonuspor ile karşılaşırken Sincan ekibi ligde bir sonraki maçını Karaköprü Belediyespor ile deplasmanda oynayacak. Sezonun ilk iki maçını kaybeden Sincan Belediyesi Ankaraspor'da maç sonu morallerin bozuk olduğu görüldü.

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