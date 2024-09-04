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TFF 1. ve 2. Lig'de yaşananlar

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında evinde Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup eden Somaspor'da teknik direktör Erman Güraçar, takıma takviyelerin süreceğini söyledi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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TFF 1. ve 2. Lig'de yaşananlar

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında evinde Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup eden Somaspor'da teknik direktör Erman Güraçar, takıma takviyelerin süreceğini söyledi. Güraçar, "Sezona kazanarak başlamak çok önemliydi. Bunu başardığımız için sevinçliyiz. Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz var. Yönetim kurulumuz ve biz bunun üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.

Taraftarlardan Kaf-Kaf'a destek

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı sezonun ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü Alsancak Stadı'nda Kırşehir FSK'yı konuk edecek Karşıyaka'da taraftarlar takıma moral aşılayacak. Yeşil-kırmızılılar sezonun ilk haftası öncesi 5 Eylül Perşembe günü (yarın) yapılacak taraftara açık antrenmanı toplu olarak ziyaret edip teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek.

Denizli'den Altay'a destek

ALTAY'ın evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldığı ligin ilk maçında protokol tribününde yer alan Mustafa Denizli camiaya, "Ben buradayım" mesajı verdi. Kulübün sembol isimlerinden olan Mustafa Denizli kaleci Ozan ve santrfor Deniz Kadah'ın kulüpte kalması için kaynak yaratmıştı.

Yusuf'a kapı gösterildi

BEYAZ Grup'taki ilk maçında İnegölspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan Altınordu'da sol bek Yusuf Acer, gözden çıkarıldı. Yusuf, kırmızı-lacivertli formayla 2023- 2024'te 2'nci Lig'de 27, kupada ise 1 müsabakada görev yaptı.

Sakarya'da sular durulmuyor

YÖNETİMİN seçim kararı aldığı Sakaryaspor'da sular durulmuyor. Lamkel Ze'nin ardından Max Gradel de kulübe veda edecek. Yaşanan mali sıkıntılardan dolayı yeni transferlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yeşil-siyahlılarda Aabid, Del Valle, Andrade gibi isimlerin de takımdan ayrılması bekleniyor.

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