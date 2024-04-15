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Bursaspor’da Ümit Şengül dönemi sona erdi!

TFF 2. Lig’e veda eden Bursaspor’da Teknik Direktör Ümit Şengül’le yollar ayrıldı. | Son dakika spor haberleri

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 21:29
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Bursaspor’da Ümit Şengül dönemi sona erdi!

Bursaspor'da Teknik Direktör Ümit Şengül'le yollar ayrıldı. Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle yönetimle görüşüp Bursaspor'la olan sözleşmemi sonlandırmış bulunuyorum. Dilerim Bursaspor Kulübü küllerinden doğarak tez zamanda hak ettiği Süper Lig'e kavuşur" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Kulübü de ayrılığı şu açıklama ile duyurdu: "Teknik Direktörümüz Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz."

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