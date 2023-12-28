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Sözkesen ayrıldı
Bursaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Van deplasmanından alınan kötü sonucun ardından 48 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Timsahlar, Sözkesen ile 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Sadece 8 puan toplayabildi. Bu arada Sözkesen ile birlikte sportif direktör olarak görev yapan Mustafa Gönden de yönetime istifa ettiğini duyurdu. Bursaspor camiası çıkış yolları arıyor.
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