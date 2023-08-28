Haberler TFF 2. Lig Menemen startı verdi

Menemen startı verdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Karaman FK ile Menemen FK karşı karşıya geldi. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen İzmir ekibi, deplasmandan 3 puanla dönüş yaparak sezona iyi girdi. Galibiyeti getiren golü 40. dakikada Mertcan Açıkgöz kaydetti. Erhan Kara ise 70'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Lige zaferle başlayan Menemen gelecek hafta Isparta'yı ağırlayacak. Karaman ise Denizlispor'a konuk olacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Menemen startı verdi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Karaman FK ile Menemen FK karşı karşıya geldi. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen İzmir ekibi, deplasmandan 3 puanla dönüş yaparak sezona iyi girdi. Galibiyeti getiren golü 40. dakikada Mertcan Açıkgöz kaydetti. Erhan Kara ise 70'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Lige zaferle başlayan Menemen gelecek hafta Isparta'yı ağırlayacak. Karaman ise Denizlispor'a konuk olacak.
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