Haberler TFF 2. Lig Ahmet İlhan Özek Altınordu’ya veda ettiğini açıkladı!

Ahmet İlhan Özek Altınordu’ya veda ettiğini açıkladı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, Ahmet İlhan Özek ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 14:45 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 14:45
Ahmet İlhan Özek Altınordu’ya veda ettiğini açıkladı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan Ahmet İlhan Özek, sosyal medya hesaplarından yayımladığı veda mesajıyla kırmızı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da kaptanlık görevi yapan 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Özek yaptığı açıklamada, "Altınordu'da duygularımın her zaman zirvede olduğu üç sezon yaşadım. 30'lu yaşları çoktan geride bırakmama rağmen bana bu duygu yoğunluğunu yaşatan herkesin emeği karşısında saygıyla eğiliyorum. Tüm emeklerin karşılığı 'küme düşmek' değil, 'kupa' olmalıydı. Bir 26 Mayıs akşamı çok istemiş, çok hak etmiş, çok yaklaşmıştık, olmadı. Ne yazık ki heyecan gidince yetenek de bir işe yaramıyor. Bu sezon yaşadık, gördük ve acı gerçekle yüzleştik. Gençlere tavsiyemdir, futbola aşık olun. Kimsenin bu heyecanınızı elinden almasına izin vermeyin. Tutunun ona sıkı sıkı... Bugün sözleşmemi 'karşılıklı' feshederek ayrılıyorum. Altınordu camiasından tek bir isteğim var: Şampiyon olamadık ve küme düştük. Özür diliyorum. Lütfen kabul edin. Çok ama çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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