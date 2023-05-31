Haberler TFF 2. Lig Avantaj İskenderun’da

Avantaj İskenderun’da

2. Lig Kırmızı Grup play-off 2. Tur ilk maçında İskenderunspor, deplasmanda 1461 Trabzon’u 3-1 mağlup etti. Rövanş maçı 3 Haziran’da İskenderun’da oynanacak. Tur atlayan taraf, Bucaspor’la play-off finaline yükselmek için çift maç usulü karşılaşacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Avantaj İskenderun’da
2. Lig Kırmızı Grup play-off 2. Tur ilk maçında İskenderunspor, deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Rövanş maçı 3 Haziran'da İskenderun'da oynanacak. Tur atlayan taraf, Bucaspor'la play-off finaline yükselmek için çift maç usulü karşılaşacak.
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