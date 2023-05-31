Avantaj İskenderun’da

2. Lig Kırmızı Grup play-off 2. Tur ilk maçında İskenderunspor, deplasmanda 1461 Trabzon’u 3-1 mağlup etti. Rövanş maçı 3 Haziran’da İskenderun’da oynanacak. Tur atlayan taraf, Bucaspor’la play-off finaline yükselmek için çift maç usulü karşılaşacak.
2. Lig Kırmızı Grup play-off 2. Tur ilk maçında İskenderunspor, deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Rövanş maçı 3 Haziran'da İskenderun'da oynanacak. Tur atlayan taraf, Bucaspor'la play-off finaline yükselmek için çift maç usulü karşılaşacak.