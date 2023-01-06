Fethiyespor Emre’yi kaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta imzaları üst üste attıran Fethiyepor, defansın soluna İskenderunspor'dan Emre Bekir'i aldı. Daha önce 2019-2020'da güney ekibinde forma giyen 24 yaşındaki ismin bonservisi Süper Lig ekibi Alanyaspor'da bulunuyordu.
ALTAY'A PREKAZI MORALİ
Altay , Antalya kampında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi'nin ziyaretiyle moral buldu. 1991-1992'de siyah-beyazlı ekipte oynayan 65 yaşındaki eski futbolcu, duygusal anlar yaşadı. Altay'daki günlerini unutamadığını dile getirdi.