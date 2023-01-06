Erdi imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirvede yer alan Amed Sportif, kalesine önemli bir takviye gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılılar, Çorum FK forması giyen başarılı eldiven Erdi Yokuşlu ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki file bekçisi, 2017-2020 yılları arasında da Amed Sportif forması giymişti.

ÇİFTE TRANSFER

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1461 Trabzon FK, iki ismi birden kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan stoper Anıl Türkmen'le (19) 4.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Başakşehir'in genç forveti Enes Karakuş'u (22) ise sezon sonuna kadar kiraladı.

METİNCAN BİTTİ

2. Lig Beyaz Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren İnegölspor, daha önce anlaşma sağladığı Metincan Cici'ye imza attırdı. Son olarak Kastamonuspor forması giyen 27 yaşındaki sol kanat, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Metincan ilk yarıda 10 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi