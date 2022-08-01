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Jetler’in ilk hedefi play-off

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Afjet Afyonspor'da hedef play off'lara kalmak... Yeni teknik direktörü Koray Palaz'la ilk etap kamp çalışmalarını tesislerinde tamamlayan mor-beyazlılar, 7 Ağustos'ta Kayseri'ye gidecek.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Jetler’in ilk hedefi play-off

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Afjet Afyonspor'da hedef play off'lara kalmak... Yeni teknik direktörü Koray Palaz'la ilk etap kamp çalışmalarını tesislerinde tamamlayan mor-beyazlılar, 7 Ağustos'ta Kayseri'ye gidecek. Genç ve dinamik bir takım kurduklarını belirten teknik direktör Koray Palaz, "Yüklemelerin yüzde 70'inin karşılığını aldı. Yüzde 30'luk bölümü ise işin taktiksel boyutu ve diğer faktörleri. Bir araya getirdiğimizde lige yüzde 100 hazır hale geleceğiz. 3 yıldır play off oynamamış bir Afyonspor var. İlk hedefimiz oraya kalmak " dedi.

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