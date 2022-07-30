Esenler Erokspor'da transferler sürüyor. İstanbul temsilcisi, Pendikspor'dan Serdar Cansu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar mutlu olduğunu söyledi



Somaspor kadrosuna takviyelere devam ediyor. Ege ekibi, Altınordu'dan Kenan Fakılı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kenan "Hedefimiz Somaspor'u üst lige çıkarmak" ifadelerini kullandı.



Türkliye'nin futbolcu fabrikalarından Bucaspor yeni hocasını buldu. Sarı-lacivertliler, Serik Belediyespor ile yollarını ayıran Cüneyt Dumlupınar ile imzaladı.



TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor alt yapısından 5 isimle kontrat imzaladı. Ramazan Kaya, Hüseyin İçlek, Emirhan Sefa Öz, Emre Dayan, Mustafa Erkasap ile 5'er yıllık sözleşme yapıldı.