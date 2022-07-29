Haberler TFF 1.Lig Altay’a piyango

Altay’a piyango

Altay, 2020'de transfer olduğu Fransa ekibi Lyon'dan Serie A ekibi Cremonese gitmesi beklenen eski stoperi Cenk Özkacar'ı bekliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Altay’a piyango

Cenk'in 3 milyon Euro'ya satılması beklenirken, Altay yüzde 10 pay alacak.


SERGEN SERİK'TE
BODRUMSPOR, 23 yaşındaki genç orta sahası Sergen Yatağan'ı 2. Lig ekibi Serik'e sezon sonuna kadar kiraladı. Genç futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Karacabey ve Bodrum'da toplam 31 maça çıktı, 1 gol attı.

ENES İMZALADI
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezon Niğde'de kiralık oynayan bonservisi Altınordu'daki kaleci Enes Kalyoncu ile resmi sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki genç eldivenle 3 yıllık imza atıldı.

KUŞADASI ŞOV
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Kuşadasıspor, transferde şov yapıyor. Siyah-beyazlılar, son olarak 2019- 20'de A.Gücü'nde oynayan stoper Alihan Kubalas ve Esenler Erok'tan sol kanat Aziz Kızılgün'le el sıkıştı.

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