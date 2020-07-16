Ligden çekildiğini açıklayan Ankara Demirspor kararından geri döndü!
Daha önce ligden çekilme kararı aldığını açıklayan TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, yaptığı açıklamada taraftarların yoğun ısrarı sebebiyle kararından geri döndü.
Ankara Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 Temmuz 2020 tarihinde almış olduğu kararı doğru bulmadıkları ifade edilerek, 10 Temmuz 2020 tarihinde yönetim kurulu toplantısı sonucu ligden çekildiklerini ve profesyonel futbol şubelerini kapattıklarını açıkladıkları anımsatıldı.
Bu kararlarının arkasında olduklarını ve haklılıklarının TFF tarafından kabul edilinceye kadar savunmaya devam edeceklerinin aktarıldığı yönetim kurulu açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Ankara Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Temmuz tarihli kararın iptali için TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na 14 Temmuz 2020 tarihinde müracaatımızı yaptık. Umuyoruz ki futbol camiamızın vicdanında büyük yaralar açacak karar bu sürecin sonunda iptal edilecektir. Ancak kulübümüzün varoluş sebebi olan taraftarlarımızın yoğun play-off oynama talebini de görmezden gelemezdik. Demiryolu emekçileri ve taraftarlarımız kulübümüze gelerek TFF'nin kararına karşılamış olduğumuz duruşu desteklediklerini ancak kulübümüzün play-off oynaması gerektiğini çoşkulu bir şekilde belirtmişlerdir. Yönetim kurulu olarak taraftarlarımızın bu isteğini yerine getirme kararı aldık ve takımımızı Antalya'ya gönderdik. Ayrıca Tahkim'de karar iptal edilemez ve takımımız bir üst lige çıkartılmazsa görevden çekilerek, kulübümüzü Genel Kurul götürme kararı almış bulunmaktayız. Türk spor kamuoyuna duyurulur."
- 16.07.2020
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