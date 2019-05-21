Sarıyer 0-0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU
21 Mayıs 2019, Salı
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Sarıyer 0-0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU

Sarıyer 0-0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU

2. Lig 'ta play-off yarı finalinde Sakaryaspor, 4-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşma, başladığı gibi golsüz sona erdi.

Müsabakanın 66. dakikasında Sarıyer'de , kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı.

2. Lig'de play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.

  1. 21.05.2019
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