İnegölspor deplasmanda güldü
17 Mart 2019, Pazar
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İnegölspor deplasmanda güldü

İnegölspor deplasmanda güldü

TFF 2. Lig 27. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde İnegölspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: 1 Eylül
Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Mehmet Öcal xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın x, x (Semih Beyaz dk. 66 x), xx, Şemsettin Ender Kılıç x, Ahmet Aktaş x, Muhammed Rıdvan Özdemir x (Oğuzhan Kayar dk. 46 x), x, Kerem Çağatay x, Emrah Uzun x (Nuri Melih Mursal dk. 77 x), x, Tayfur Emre Yılmaz x
İnegölspor: xx, xx, xxx (Ömer Faruk Taş dk. 90 ?), xx, Emirhan Aydoğan xx, Osman Torun xx, Enes Bayır xx, Volkan Altınsoy xx, Yasin Görkem Arslan xx, Fatih Üge x (Yaşar Çetin dk. 46 xx), Şahin xx (Selimcan Temel dk. 80 ?)
Goller: Hikmet Balioğlu (dk. 78) (UTAŞ Uşakspor) Cengiz Ötkün (dk. 45), Taner Yalçın (dk. 77 pen.) (İnegölspor)
Kırmızı kart: Gökhan Kurumuş (dk. 68) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Tayfun Pektürk, Özgen Erdem (UTAŞ Uşakspor), Yaşar Çetin, Cengiz Ötkün, Şener Özcan, Selimcan Temel (İnegölspor)

  1. 17.03.2019
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