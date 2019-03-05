Ankara derbisi Hacettepe'nin!
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Haberleri Ankara derbisi Hacettepe'nin!

Ankara derbisi 'nin!

Ankara derbisi Hacettepe'nin!

TFF 2. Lig'de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı.

Ligde Beyaz Grup'ta oynanan müsabakada , 'u 3-0 yendi.

Hacettepe puanını 26'ye çıkartırken, Ankara Demirspor ise 16 puanda kaldı.

  1. 05.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankara derbisi Hacettepe'nin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN