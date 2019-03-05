Ankara derbisi Hacettepe'nin!
TFF 2. Lig'de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı.
Ligde Beyaz Grup'ta oynanan müsabakada Hacettepe, Ankara Demirspor'u 3-0 yendi.
Hacettepe puanını 26'ye çıkartırken, Ankara Demirspor ise 16 puanda kaldı.
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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