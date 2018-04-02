Menemen Belediyespor panik yapmıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sivas Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak liderliği genel averajla Hatayspor'a kaptıran Menemen Belediyespor panik yapmıyor.
Teknik direktör Suat Kaya, sezon sonu olası bir eşitlik halinde ikili averajda Hatayspor'un önünde yer aldıklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda tüm ipler bizim elimizde. 5 final maçı kaldı. Oynayacağımız rakipler kümede kalma savaşı verenler. O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Zorlu bir dönem var. Ancak ben takımıma inanıyorum. Biz kazandığımız takdirde sorun yok. Tüm maçları kazanacak kapasitede bir takımız. Özellikle önümüzdeki 3 maç inanılmaz kritik" diye konuştu.
Sarı-lacivertliler kalan 5 haftada Tuzlaspor (D), Bodrumspor, Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:53
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"Taşlardan kale yapardık"
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Yorum
ruhi Beşiktaş alanya ile evinde oynuyor.bana deseler bjk santraforunun 1 şutu var oda üstten aut hayatta inanmazdım .ama negredoysa doğrudur
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
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Yorum
fb litaraftar işte hoca dedın boyle olacak su kıa yerıne ıyı bır pota altına bırını alırsak kesın sampıonuz haydı fb cem bastır
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Galatasaray'a Japon 10 numara!
Toplam 1
Yorum
metinn nagatomuyu alalim 10 numarada bu adam olursa super bence harika agresif ve ataklar sahada mucadeleciler takim ruhunu yansityorlar derim
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