Menemen Belediyespor panik yapmıyor – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    panik yapmıyor

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=adb0c5ec-d971-42bb-8f2d-8f2b7a5b9ecc" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a> panik yapmıyor

    TFF 2'nci Lig 'ta evinde Sivas Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak liderliği genel averajla Hatayspor'a kaptıran panik yapmıyor.

    Teknik direktör , sezon sonu olası bir eşitlik halinde ikili averajda Hatayspor'un önünde yer aldıklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda tüm ipler bizim elimizde. 5 final maçı kaldı. Oynayacağımız rakipler kümede kalma savaşı verenler. O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Zorlu bir dönem var. Ancak ben takımıma inanıyorum. Biz kazandığımız takdirde sorun yok. Tüm maçları kazanacak kapasitede bir takımız. Özellikle önümüzdeki 3 maç inanılmaz kritik" diye konuştu.

    Sarı-lacivertliler kalan 5 haftada Tuzlaspor (D), Bodrumspor, Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:53
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