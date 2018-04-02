Teknik direktör Suat Kaya, sezon sonu olası bir eşitlik halinde ikili averajda Hatayspor'un önünde yer aldıklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda tüm ipler bizim elimizde. 5 final maçı kaldı. Oynayacağımız rakipler kümede kalma savaşı verenler. O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Zorlu bir dönem var. Ancak ben takımıma inanıyorum. Biz kazandığımız takdirde sorun yok. Tüm maçları kazanacak kapasitede bir takımız. Özellikle önümüzdeki 3 maç inanılmaz kritik" diye konuştu.



Sarı-lacivertliler kalan 5 haftada Tuzlaspor (D), Bodrumspor, Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.