Şampiyon Manisa Belediye
Bergama’ya konuk olan Manisa BBSK, rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala mutlu sona ulaştı. Şampiyonluğu getiren golleri ilk yarıda Olcay ve Ali kaydetti
UŞAKSPOR TAM GAZ
3. Grup'ta zirvede yer alan Uşakspor, Sultanbeyli'den 3 puanı Tayfur Emre'nin golüyle aldı. Böylece en yakın rakibine 5 puan fark atıp liderliğini pekiştirdi
TFF 3. Lig 3. Grup 29. hafta karşılaşmasında, lider Utaş Uşakspor sahasında ağırladığı Sultanbeyli Belediyespor'dan 3 puanı tek golle aldı: 1-0. Tayfur Emre Yılmaz'ın 44. dakikada attığı golle galibiyete ulaşan Uşakspor böylece 59 puana yükselerek liderliğini perçinledi. Öte yandan play off'a kalma mücadelesi veren Sultanbeyli'de Yasin Tosun 83. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ligde gelecek hafta Uşak Osmaniye'yi ağırlayacak. Sultanbeyli de Tekirdağspor'u konuk edecek. Bu arada Uşakspor teknik direktörü Hakan Şapçı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada yollarına kayıpsız devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Şapçı, "Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederek hedefimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.
TARSUS İY-DÜZYURT: 3-1
Tarsus İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Baysal İnşaat Düzyurtspor'u 3-1 mağlup etti. Tarsus'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 40. dakikalarda Alper ile 52. dakikada Muhammed attı. Misafir takımın tek sayısı ise Necati'den geldi. Tarsus bu sonuçla zirveyi takibini sürdürüp yarıştan kopmadı.
Ş. KARAKÖPRÜ-B. TEPECİK: 1-3
TFF 3'üncü Lig 3. Grup'ta Şanlıurfa Karaköprü'ye konuk olan Büyükçekmece Tepecik, rakibini 3-1 mağlup etti. Ev sahibi 6'da Bilal'le öne geçerken, Tepecik 30'da Semih ile eşitliği sağladı. 74'te Caner ve 82'de Fırat'la 3-1'i bulan İstanbul ekibi puanını 40'a yükselterek Play-Off iddiasını sürdürdü.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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