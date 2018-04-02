Şampiyon Manisa Belediye – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Şampiyon Belediye

    Şampiyon Manisa Belediye

    Bergama’ya konuk olan BBSK, rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala mutlu sona ulaştı. Şampiyonluğu getiren golleri ilk yarıda Olcay ve Ali kaydetti

    3'üncü Lig 1. Grup'ta Büyükşehir Belediyespor, Bergama'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Manisa ekibi, 8. dakikada Olcay Turhan ve 35. dakikada Ali Öztürk'ün golleriyle 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda rakip kalede fırsat arayan ev sahibi 68'de Tufan'la golü buldu: 2-1. 'da iki kez sarı kartla cezalandırılan Umut Kaya, 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran yeşil-beyazlılar, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Manisaspor'un 1. Lig'e veda ettiği günde tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

    UŞAKSPOR TAM GAZ
    3. Grup'ta zirvede yer alan Uşakspor, Sultanbeyli'den 3 puanı Tayfur Emre'nin golüyle aldı. Böylece en yakın rakibine 5 puan fark atıp liderliğini pekiştirdi
    TFF 3. Lig 3. Grup 29. hafta karşılaşmasında, lider Utaş Uşakspor sahasında ağırladığı Sultanbeyli Belediyespor'dan 3 puanı tek golle aldı: 1-0. Tayfur Emre Yılmaz'ın 44. dakikada attığı golle galibiyete ulaşan Uşakspor böylece 59 puana yükselerek liderliğini perçinledi. Öte yandan play off'a kalma mücadelesi veren Sultanbeyli'de Yasin Tosun 83. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ligde gelecek hafta Uşak 'yi ağırlayacak. Sultanbeyli de Tekirdağspor'u konuk edecek. Bu arada Uşakspor teknik direktörü Hakan Şapçı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada yollarına kayıpsız devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Şapçı, "Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederek hedefimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.

    TARSUS İY-DÜZYURT: 3-1
    , sahasında konuk ettiği Baysal İnşaat Düzyurtspor'u 3-1 mağlup etti. Tarsus'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 40. dakikalarda Alper ile 52. dakikada Muhammed attı. Misafir takımın tek sayısı ise Necati'den geldi. Tarsus bu sonuçla zirveyi takibini sürdürüp yarıştan kopmadı.

    Ş. KARAKÖPRÜ-B. TEPECİK: 1-3
    TFF 3'üncü Lig 3. Grup'ta Karaköprü'ye konuk olan Büyükçekmece Tepecik, rakibini 3-1 mağlup etti. Ev sahibi 6'da Bilal'le öne geçerken, Tepecik 30'da Semih ile eşitliği sağladı. 74'te Caner ve 82'de Fırat'la 3-1'i bulan İstanbul ekibi puanını 40'a yükselterek Play-Off iddiasını sürdürdü.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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