Bucaspor'u düşme korkusu sardı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'u düşme korkusu sardı

    Bucaspor'u düşme korkusu sardı

    TFF 2'nci Lig 'ta cumartesi günü Amed Sportif'le evinde 1-1 berabere kalan , düşme korkusunu yaşamaya başladı.

    Ateş hattındaki Bodrumspor'un Tuzlaspor'u yenmesiyle rakibi ile arasında puan farkı kalmayan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda olduğu gibi yine alt sıralardan kurtulamadı. Bu hafta Bodrumspor ile deplasmanda sezonun en kritik maçlarından biri oynayacak 'da teknik direktör Aytekin Sümbül, takımına güvendiğini söyledi.

    Özellikle iç sahada Sancaktepe ve Amed Sporif maçlarından kaybedilen puanlara çok üzüldüğünü belirten Sümbül, "Evimizdeki avantajı kullanamadık. İki karşılaşmayı da kazanabilirdik. 4 puan kaybetmek hesapta yoktu. Ancak şartlar ne olursa olsun Bodrum deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

    İzmir ekibi, Bodrumspor deplasmanının ardından, Afjet Afyonspor, , 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:48
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