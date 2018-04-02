Bucaspor'u düşme korkusu sardı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Amed Sportif'le evinde 1-1 berabere kalan Bucaspor, düşme korkusunu yaşamaya başladı.
Ateş hattındaki Bodrumspor'un Tuzlaspor'u yenmesiyle rakibi ile arasında puan farkı kalmayan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda olduğu gibi yine alt sıralardan kurtulamadı. Bu hafta Bodrumspor ile deplasmanda sezonun en kritik maçlarından biri oynayacak Bucaspor'da teknik direktör Aytekin Sümbül, takımına güvendiğini söyledi.
Özellikle iç sahada Sancaktepe ve Amed Sporif maçlarından kaybedilen puanlara çok üzüldüğünü belirten Sümbül, "Evimizdeki avantajı kullanamadık. İki karşılaşmayı da kazanabilirdik. 4 puan kaybetmek hesapta yoktu. Ancak şartlar ne olursa olsun Bodrum deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.
İzmir ekibi, Bodrumspor deplasmanının ardından, Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor, Kastamonu 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:48
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 6
Yorum
alik aykut hoca daha deneme yanılma yapıyor.lig bitiyori sistem yok.atak yok hücum pres yok. nasıl puan alınacak.birde oyuncu seçmesi yokmu fos
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"Taşlardan kale yapardık"
Toplam 1
Yorum
ruhi Beşiktaş alanya ile evinde oynuyor.bana deseler bjk santraforunun 1 şutu var oda üstten aut hayatta inanmazdım .ama negredoysa doğrudur
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Toplam 1
Yorum
fb litaraftar işte hoca dedın boyle olacak su kıa yerıne ıyı bır pota altına bırını alırsak kesın sampıonuz haydı fb cem bastır
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