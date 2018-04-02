Nazilli Belediyespor ateşe düştü – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    ateşe düştü

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a> ateşe düştü

    2'nci Lig 'ta deplasmanda Karşıyaka'ya 4-1 mağlup olan düşme hattındaki kendini ateşe attı.

    Fethiyespor'un Kırklarelispor'u yenmesiyle kurtuluş barajındaki rakibinin 5 puan gerisine düşen , kalan 5 haftaya büyük korkuyla girdi. Önceki hafta da evinde Bandırmaspor'a 3-0 kaybeden siyah-beyazlılarda taraftar da isyan bayrağını açtı. Kümede kalma yolunda ağır darbeler alan , kalan 5 haftada Bugsaşspor, Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor karşılaşmalarına çıkacak.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:57
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