Nazilli Belediyespor ateşe düştü
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Karşıyaka'ya 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor kendini ateşe attı.
Fethiyespor'un Kırklarelispor'u yenmesiyle kurtuluş barajındaki rakibinin 5 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor, kalan 5 haftaya büyük korkuyla girdi. Önceki hafta da evinde Bandırmaspor'a 3-0 kaybeden siyah-beyazlılarda taraftar da isyan bayrağını açtı. Kümede kalma yolunda ağır darbeler alan Nazilli Belediyespor, kalan 5 haftada Bugsaşspor, Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor karşılaşmalarına çıkacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:57
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"Taşlardan kale yapardık"
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Yorum
ruhi Beşiktaş alanya ile evinde oynuyor.bana deseler bjk santraforunun 1 şutu var oda üstten aut hayatta inanmazdım .ama negredoysa doğrudur
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
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Yorum
fb litaraftar işte hoca dedın boyle olacak su kıa yerıne ıyı bır pota altına bırını alırsak kesın sampıonuz haydı fb cem bastır
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Galatasaray'a Japon 10 numara!
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Yorum
metinn nagatomuyu alalim 10 numarada bu adam olursa super bence harika agresif ve ataklar sahada mucadeleciler takim ruhunu yansityorlar derim
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