Altay'ın şanssız kaptanı
TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Altay'da kaptan Murat Uluç, ilk 11'deki yerine bir türlü dönememenin şanssızlığını yaşıyor. Sezonun ilk devresinin son bölümünde dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 hafta takımdan ayrı kalan tecrübeli santrfor, ikinci yarıda iyileşmesine rağmen kulübeye mahkum kaldı. Attığı 10 golle siyah-beyazlı ekibin en skorer ismi olan usta forvet sakatlıktan kabusunu atlatsa da son haftaların flaş golcüsü Muharrem Ozan'dan formayı geri alamadı.
İyileştikten sonra 22'nci haftada İzmir'deki Niğde Belediyespor maçında ilk kez kadroda yer alan 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, 67. dakikada oyuna girip, 84'te attığı golle 3-2'lik zaferin mimarı oldu. Bir sonraki hafta Ottocool Karagümrük deplasmanında son 11 dakikada şans bulan Murat Uluç, iç sahadaki Konya Anadolu Selçukspor randevusunda bitime 29 dakika kala sahaya adımını attı. Kaptan Murat, son olarak Fethiyespor deplasmanında 55. dakikada oyuna girdi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:04
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
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