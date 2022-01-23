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Hatayspor - Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hatayspor - Rizespor maçı canlı anlatımı haberimizde...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 13:27
Hatayspor - Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Ruben, Onur, Dylan, Kahraba, Saba, Mame Diouf

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı saat 13.30'da başlayadı ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

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