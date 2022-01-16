Haberler Süper Lig Hatayspor - Galatasaray maçı CANLI izle! Hatay GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Hatayspor - Galatasaray maçı CANLI izle! Hatay GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. haftanın son maçında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor. Giresunspor yenilgisinin ardından flaş bir şekilde Fatih Terim ile yollarını ayıran Aslan, yeni hocası Domenec Torrent ile birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ev sahibi Hatayspor ise karşılaşmadan galip ayrılarak 3. sıraya tırmanmanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 20:51
Hatayspor - Galatasaray maçı CANLI izle! Hatay GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında, Galatasaray deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor.

Giresunspor yenilgisinin ardından flaş bir şekilde Fatih Terim ile yollarını ayıran Aslan, yeni hocası Domenec Torrent ile birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ev sahibi Hatayspor ise karşılaşmadan galip ayrılarak 3. sıraya tırmanmanın peşinde.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER
Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Kamara, Saba, Diouf, Dylan.

Galatasaray: İsmail, Boey, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Hatayspor-Galatasaray karşılaşması BeIN Sports 1 eklarından canlı yayınlanıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

DİĞER
Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’nun sırrı ortaya çıktı! Yıllar sonra Galatasaray’da ilke imza attı: Wesley Sneijder’in ardından…
Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de facia! İntihar eden genç, buz pistine çakıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor