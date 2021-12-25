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Giresunspor Hatayspor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor ve Hatayspor, Giresun'da karşı karşıya geldi. Hatayspor, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:09
Giresunspor Hatayspor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor evinde Hatayspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip maça, Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho ve Balde 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Munir, Popov, Burak, Falette, Onur, Sackey, Sadık, Ribeiro, El Kaabi, Traore ve Mame Diouf 11'iyle sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 81. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu skorla Giresunspor, 22 puanla 13. sırada kalırken, Hatayspor ise 32 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı.

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