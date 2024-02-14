Haberler Halter Altın Şahin'in

Altın Şahin'in

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyoruz. Kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş'ın, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun'un 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi, 49 kiloda da Duygu Alıcı'nın koparmada gümüş madalya kazandığı şampiyonada bu kez erkeklerde madalya geldi. Şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı. 55 kiloda mücadele eden Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu. Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı. Böylece şampiyonada milli halterciler, 4 altın, 3 gümüş ile toplam 7 madalya kazandı. 2024 Paris Olimpiyatları'na yüksek kota puanı veren şampiyona 20 Şubat'a kadar sürecek

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Altın Şahin'in
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyoruz. Kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş'ın, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun'un 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi, 49 kiloda da Duygu Alıcı'nın koparmada gümüş madalya kazandığı şampiyonada bu kez erkeklerde madalya geldi. Şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı. 55 kiloda mücadele eden Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu. Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı. Böylece şampiyonada milli halterciler, 4 altın, 3 gümüş ile toplam 7 madalya kazandı. 2024 Paris Olimpiyatları'na yüksek kota puanı veren şampiyona 20 Şubat'a kadar sürecek.
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