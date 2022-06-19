Fatmagül Çevik'ten tarihi başarı!

Meksika'nın Leon şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Isparta Belediyespor'un halterdeki milli gururu Fatmagül Çevik, dünya ikincisi oldu.



Şampiyonada +81 kiloda yarışan milli sporcu Fatmagül Çevik 99 koparma, 120 silkme ve toplamda 219 kilo kaldırarak dünya ikinciliği ile başarılarının bir yenisini daha ekledi