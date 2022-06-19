Fatmagül Çevik'ten tarihi başarı!

Meksika'nın Leon şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Isparta Belediyespor'un halterdeki milli gururu Fatmagül Çevik, dünya ikincisi oldu.
Şampiyonada +81 kiloda yarışan milli sporcu Fatmagül Çevik 99 koparma, 120 silkme ve toplamda 219 kilo kaldırarak dünya ikinciliği ile başarılarının bir yenisini daha ekledi
Meksika'nın Leon şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Isparta Belediyespor'un halterdeki milli gururu Fatmagül Çevik, dünya ikincisi oldu.
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