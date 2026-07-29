Sosyal medya dünyasının ana haber ve gündem merkezi X (eski adıyla Twitter), 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü kullanıcıların yaşadığı bölgesel ve performans kaynaklı erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Uygulamaya ve web sürümüne giriş yaparken zorlanan, ana sayfa akışını yenileyemeyen veya paylaşımları geç yüklenen kullanıcılar, arama motorlarında "X çöktü mü?", "29 Temmuz Twitter neden açılmıyor?", "Twitter akış yenilenemedi hatası çözümü" ve "X ne zaman düzelecek?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte 29 Temmuz 2026 itibarıyla X (Twitter) platformundaki son durum, kesinti raporları ve uygulayabileceğiniz olası çözüm adımları...

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YÜKLENMİYOR?

Dijital platformlardaki kesintileri anlık olarak takip eden kesinti haritaları ve kullanıcı bildirimlerine göre, 29 Temmuz Çarşamba günü X kullanıcıları zaman zaman performans düşüşü, ana sayfa akışının güncellenmemesi ve gönderilerin yüklenmesinde gecikme raporları paylaşıyor.

Söz konusu aksaklığın genel bir çökmeden ziyade; sunucu yoğunluğu, altyapı güncellemeleri, veri merkezi bakımları veya bölgesel ağ problemlerinden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Şirket kanallarından konuya ilişkin henüz küresel bir kesinti açıklaması yapılmış değil.

X (TWITTER) AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Eğer cihazınızda genel bir sunucu arızası dışında bireysel bir bağlantı problemi yaşıyorsanız, aşağıdaki çözüm yöntemlerini uygulayabilirsiniz:

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kapatıp birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açın. Hücresel veri kullanıyorsanız uçak modunu açıp kapatmak ağınızı tazeleyebilir.

Uygulama Önbelleğini Temizleyin:

Android cihazlarda: Ayarlar > Uygulamalar > X (Twitter) > Depolama > Önbelleği Temizle adımlarını izleyin.

adımlarını izleyin. iOS (iPhone) cihazlarda: Uygulamayı arka plandan tamamen kapatıp yeniden başlatın veya silip App Store üzerinden tekrar yükleyin.

Uygulama Güncelliğini Doğrulayın: App Store veya Google Play Store'a giderek X uygulamasının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Web Sürümünü Deneyin: Mobil uygulamada sorun yaşıyorsanız taranıcınız üzerinden x.com adresine giriş yapmayı deneyin.